GNR detém dois homens suspeitos de violência doméstica

Dois homens de 49 e 62 anos foram, esta sexta-feira, detidos por violência doméstica no concelho de Penafiel, distrito do Porto, anunciou a GNR.

"O Comando Territorial do Porto, através do Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Especificas de Penafiel, dia 29 de março, deteve dois homens, de 49 e 62 anos, por violência doméstica, no concelho de Penafiel", revelou, em comunicado, a GNR.

Os detidos foram presentes a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Instrução Criminal de Marco de Canaveses, tendo ambos ficado sujeitos "às medidas de coação de proibição de contactos com as vítimas, sendo que o detido de 62 anos ficou ainda sujeito ao afastamento da residência, com controlo através de pulseira eletrónica".

De acordo com as autoridades, na sequência de uma investigação que durou cerca de seis meses, apurou-se que o suspeito de 49 anos, que já tinha antecedentes criminais por práticas semelhantes, "perseguia a vítima de 47 anos, ex-companheira, tendo esta ainda sido alvo de agressões físicas e verbais".

Por sua vez, numa outra investigação, realizada em dez dias, o suspeito de 62 anos foi detido no âmbito de uma denúncia, "sendo que a vítima de 60 anos, sua esposa, sofria agressões físicas e verbais desde há vários anos, e que, por receio da sua própria vida", nunca formalizou uma queixa.