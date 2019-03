Porto. Nasceu o bebé da canoísta que está em morte cerebral

Nasceu às 4h32 o filho da canoísta Catarina Sequeira, de 26 anos, que está em morte cerebral desde dezembro passado. O bébe Salvador está internado no Serviço de Neonatologia do Centro Hospitalar Universitário São João, no Porto.

A informação foi confirmada à Renascença pela unidade hospitalar.

Catarina Sequeira, 26 anos, estava grávida de 12 semanas quando, devido a um ataque de asma, perdeu os sentidos. Foi transferida do Hospital de Gaia para o São João, no Porto, onde a morte cerebral foi declarada um dia após o Natal.

A mãe estava internada no CHUSJ "em morte cerebral, mantida em suporte orgânico até se atingirem as condições de maturidade fetal necessárias para a realização do parto", informou na quarta-feira aquele hospital.

O jornal "Observador" revela que o funeral da atleta acontece esta sexta-feira, às 14h30, em Crestuma.

A jovem sofria de asma desde os 13 anos e era canoísta desde 2005 no Douro Canoa Clube, tendo conquistado 41 medalhas.

O primeiro caso aconteceu em 2016. Lourenço Salvador nasceu a 7 de junho, na Maternidade Alfredo da Costa (MAC), 15 semanas depois de ter sido declarada a morte da mãe. Sandra, estava em morte cerebral desde fevereiro, mas a equipa de cuidados intensivos da neurocirurgia do São José, em articulação com a MAC, conseguiu manter a gravidez até às 32 semanas.

O feto sobreviveu 15 semanas na barriga da mãe, que tinha sofrido uma hemorragia intracerebral, tendo sido o período mais longo alguma vez registado em Portugal.