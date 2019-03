Papa distingue freira. ‘Mamã Maria’ ajudou a nascer mais de 3 mil bebés na RDCongo

O Papa distinguiu a irmã Maria Concetta Seu, missionária e obstetra que está em África há cerca de 60 anos, onde ajudou a nascer mais de três mil bebés.

“Querida irmã, em meu nome e em nome da Igreja, ofereço-lhe esta distinção. É um sinal do nosso afeto e do nosso obrigado por todo o trabalho que realizou entre as irmãs e irmãos africanos, ao serviço da vida, dos filhos, das mães, das famílias”, declarou Francisco, no final da audiência pública semanal, que decorreu na Praça de São Pedro, no Vaticano.

O pontífice apresentou a religiosa italiana a todos os peregrinos e visitantes, explicando que a conheceu em Bangui (República Centro-Africana, 2015), quando abriu o Jubileu da Misericórdia.

“Lá ela me contou que, em toda a sua vida, ajudou a nascer mais de três mil crianças. Que maravilha!”, disse.