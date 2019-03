Duas escolas evacuadas em Esposende "por precaução"

O incêndio florestal que deflagrou esta terça-feira em Curvos, concelho de Esposende, distrito de Braga, obrigou à evacuação de duas escolas na freguesia de Marinhas "por precaução", disse fonte da proteção civil municipal.

Júlio Melo, técnico de Proteção Civil da autarquia e adjunto do Comando dos Bombeiros de Esposende, disse à agência Lusa que as duas escolas do Agrupamento de Marinhas foram evacuadas devido ao fumo.

De acordo com informação disponível na página da Internet do Agrupamento de Escolas António Rodrigues Sampaio, "devido à deflagração de um incêndio nas proximidades das escolas básicas António Rodrigues Sampaio e de Rio de Moinhos, a Proteção Civil e a Direção da escola tomaram a decisão de evacuar" os estabelecimentos de ensino.

"Como tal, as escolas encontram-se encerradas durante o dia de hoje, retomando a sua atividade normal no dia de amanhã, se as condições o permitirem", acrescenta a nota informativa.

O incêndio obrigou também ao corte ao trânsito da autoestrada A28, nos dois sentidos, entre os nós de Esposende e Antas, que se mantém desde cerca das 08:15.

Fonte da GNR de Braga disse à Lusa que o trânsito está a ser desviado para a estrada nacional EN13.

O incêndio, com uma frente ativa, deflagrou cerca das 6h11 e está a consumir uma zona de mato em Palmeira de Faro e Curvos.

A combater as chamas estão 70 homens, auxiliados por 22 viaturas e um meio aéreo.