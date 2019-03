Ademar defende poupança de Bruno Fernandes diante do Chaves

Ademar Marques, antigo médio do Sporting, onde se sagrou três vezes campeão nacional, defende que Bruno Fernandes deve ser poupado em Chaves, de forma a poder defrontar o Benfica na próxima quarta-feira, em partida da segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal:

Em entrevista a Bola Branca, o antigo internacional português sublinha, no entanto, que o veredito final será do departamento médico leonino, que avaliará a condição física do atleta, que foi dispensado da seleção portuguesa, por lesão:

"O jogo com o Chaves interessa ao Sporting mas o desafio com o Benfica é importantíssimo e poderá dar uma ida à final da Taça de Portugal. Se calhar, optava por colocar o Bruno Fernandes contra o Benfica mas o departamento médico fará uma avaliação do jogador e, juntamente com a equipa técnica, decidirá pela melhor opção", referiu.

Sporting precisa de mais Brunos Fernandes

Ademar considera que o Sporting tem argumentos para vencer em Chaves mas nota alguma irregularidade na equipa verde-e-branca. "Já vimos bons jogos do Sporting, com golos e boas exibições mas, passados alguns dias, nem parece a mesma equipa. Agora defronta uma formação aflita e que faz de cada jogo uma final".

O antigo médio defende a continuidade de Marcel Keizer na próxima temporada porque o problema do Sporting não está no treinador mas sim na pouca qualidade do plantel.

"Depois do que aconteceu na época passada, não seria de esperar muito mais do que está a contecer. Já ganhou a Taça da Liga e se fosse à final da Taça de Portugal seria sensacional. Na próxima época, há que melhorar o plantel. Não é por acaso que só se fala do Bruno Fernandes. A direção não tem de se preocupar com o treinador mas sim em arranjar mais jogadores com a qualidade do Bruno Fernandes", rematou.

O Chaves-Sporting está marcado para sábado, às 18h00, jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.