NBA. O ponto de situação na luta pelos "play offs"

Em pleno "sprint" para a reta final da época regular da NBA, há ainda muito por decidir na luta por um lugar nos "play offs", principalmente na conferência este. Com menos de dez partidas por disputar para todas as equipas, conheça o ponto de situação do principal campeonato de basquetebol.

Na conferência oeste, há quatro equipas com lugar garantido no apuramento de campeão. Golden State Warriors, campeões em título, lideram a conferência, com 50 vitórias e 23 derrotas, seguidos dos Denver Nuggets, que regressam aos "play offs". Houston Rockets e Portland Trail Blazers também já reservaram bilhete na luta pelo campeonato.

Utah Jazz, em 5º, LA Clippers, 6º, San Antonio Spurs, 7º, e Oklahoma City Thunder, 8º, ocupam vagas de acesso aos "play offs", com apenas uma vitória/derrota a separar o registo destas quatro equipas. Apesar de, matematicamente, a presença no apuramento de campeão ainda não estar garantida, a presença já não deve fugir a estas quatro equipas.

Fora do desejado "top-8", apenas os Sacramento Kings têm possibilidade de lutar por um lugar. No entanto, os Kings têm um registo de 36 vitórias e 37 derrotas, menos sete vitórias do que OKC, que ocupam a última vaga de "play offs".

Sem hipóteses de chegar aos "play offs" estão os Phoenix Suns (17-58), Dallas Mavericks (29-44), Memphis Grizzlies (30-44), New Orleans Pelicans (31-44), Los Angeles Lakers (32-41) e Minnesota Timberwolves (33-40). LeBron James falha os "play offs" pela primeira vez desde 2004. Timberwolves e Pelicans, que marcaram presença nos "play offs" da última temporada, não vão repetir presença.

Este em aberto

Na conferência este, resta ainda muito por decidir na luta pelas vagas nos "play offs". Com presença garantida estão quatro equipas: Milwaukee Bucks, líderes com 55 vitórias e 19 derrotas, Toronto Raptors (51-23), Philadelphia 76ers (47-27) e Indiana Pacers (45-29).

Os Boston Celtics ocupam a quinta posição, e na iminência de garantir uma vaga, com 43 vitórias e 31 derrotas. Na luta pelas três vagas restantes estão seis equipas: Detroit Pistons, 6º com 37 vitórias e 36 derrotas, Brooklyn Nets, 7º com 38 vitórias e 37 derrotas, Miami Heat, 8º com 36 vitórias e 37 derrotas.

Atualmente fora dos lugares de "play off" estão os Orlando Magic, com 36 vitórias e 38 derrotas e Charlotte Hornets, com 34 vitórias e 39 derrotas. Washington Wizards, em 11º lugar, ainda não estão matematicamente arredados da luta pela qualificação, mas têm a missão mais complicada, com apenas 30 vitórias e 44 derrotas.

Já sem hipótese de chegar ao "top-8" estão os New York Knicks (14-60), Cleveland Cavaliers (19-55), Chicago Bulls (21-53) e Atlanta Hawks (26-48).