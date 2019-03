Diretor do São Pedro da Cova acusa Luís Filipe Vieira de aliciamento

Vítor Catão, dirigente do São Pedro da Cova, garantiu, em declarações à CMTV, que foi contratado por Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica, para aliciar jogadores adversários do clube encarnado, para "arranjar alguém que desse uma 'coça'" a Francisco J. Marques, diretor de comunicação do FC Porto, e seguisse o presidente Pinto da Costa:

"Luís Filipe Vieira pediu-me três coisas: que colocasse uma 'lapa' no carro de Pinto da Costa, para arranjar alguém que desse uma grande 'coça' ao Francisco J. Marques, para que ficasse em coma, e para negociar árbitros e jogadores para que o Benfica ganhasse. Queria dar-me 200 mil euros para tratar destes casos todos".

A situação chamou à atenção quando Vítor Catão realizou um vídeo em direto no Facebook, no qual confronta César Boaventura, agente com ligações ao Benfica, e acusa-o de dever dinheiro ao São Pedro da Cova.



Boaventura, que foi recentemente acusado por Lionn, antigo jogador do Rio Ave, de o tentar aliciar para perder contra o Benfica, disse, em declarações à TVI24, que foi ameaçado com uma arma, durante o vídeo em questão de Vítor Catão.