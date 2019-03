Óliver Torres ameaça: "Se formos fiéis a nós próprios, o Liverpool vai passar mal"

Óliver Torres, médio do FC Porto, não esconde o sonho de conquistar a Liga dos Campeões com o clube portista, e acredita que o Liverpool "vai passar mal" na eliminatória dos quartos de final da prova. Em entrevista ao jornal "Extremadura 7dias", o médio espanhol fez a antevisão dos "quartos":

"O Liverpool é uma das melhores equipas da Europa, mas no futebol nunca se sabe, já vimos milhares de casos que foram uma surpresa e temos de nos focar no que poderemos fazer. Estou seguro de que se formos fiéis a nós próprios, o Liverpool vai passar mal".

Óliver, que já disputar uma final da Liga dos Campeões, em 2014, na derrota contra o Real Madrid, não esconde o sonho de poder conquistar o troféu com o FC Porto: "Já tive a oportunidade de estar numa final da Liga dos Campeões com o Atlético de Madrid, que me ficou com uma espinha atravessada. Poder ganhar com o FC Porto seria mágico. É difícil, mas passo a passo, tudo é possível".

O FC Porto defronta o Liverpool, na primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, em Anfield Road, no dia 9 de abril. A segunda mão está marcada para 17 de abril, no Estádio do Dragão. Os dois jogos terão relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.