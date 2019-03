Qualificação Europeu 2020

Ucrânia vence no Luxemburgo no último minuto e lidera grupo de Portugal

25 mar, 2019 - 23:01 • Redação

Formação ucraniana, que empatou no Estádio da Luz na última sexta-feira, esteve empatada com o Luxemburgo até aos descontos. Confira as contas do grupo B de qualificação para o Europeu 2020.