Uma novidade no arranque da preparação do Sporting para a deslocação a Chaves

O plantel do Sporting voltou ao trabalho, esta segunda-feira, depois de quatro dias de folga consecutivos, com destaque para o regresso de Miguel Luís, recuperado de lesão.

Os leões arrancaram a preparação para a deslocação a Chaves, no próximo sábado, com a novidade do regresso do médio Miguel Luís, que está completamente recuperado depois da lesão que obrigou à dispensa da seleção de sub-20.

Bruno Fernandes, Ilori e Battaglia continuam a figurar no boletim clínico, e não treinaram.

Keizer foi recrutou Pedro Marques à equipa sub-23 para compôr o grupo de trabalho, ainda desfalcado pelas ausências devido aos compromissos de seleções.