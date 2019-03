Cáritas portuguesa lança campanha de donativos para apoiar Moçambique

A Cáritas Portuguesa lançou oficialmente esta segunda-feira uma campanha de angariação de fundos para ajudar a população moçambicana afetada pelo ciclone Idai, respondendo a um apelo da Cáritas Moçambique.

O presidente da Cáritas Portuguesa, Eugénio Fonseca, explicou hoje em conferência de imprensa, em Lisboa, que a recolha de fundos, no âmbito da campanha “Cáritas Ajuda Moçambique”, tem como objetivo permitir a compra local de bens de primeira necessidade, ajudando também a revitalizar a economia daquele país num momento de catástrofe.

“Não estamos a receber géneros, roupas, medicamentos e alimentos porque Moçambique ficou ainda mais pobre com este drama", disse adiantando que esta é também uma ajuda para criar dinamismo económico.

Por outro lado, explicou, a experiência nestas situações já permite avaliar que os custos da logística para enviar os bens pode ser canalizado para a compra dos bens localmente, que há o perigo de extravio e que por vezes, como é o caso, não existem locais suficientes para armazenamento.

"Todo o dinheiro angariado será diretamente para a satisfação das necessidades locais", frisou.

Face ao apelo lançado pela Cáritas Moçambicana, através da rede internacional, a Cáritas Portuguesa ativou de imediato o seu Fundo de Emergências Internacionais disponibilizando 25 mil euros.

Além disso, adiantou Eugénio Fonseca, de forma voluntária e ainda sem uma campanha oficial de solidariedade, a população portuguesa doou 36.300 euros.

“Tivemos muitos telefonemas de pessoas a perguntar como poderia ajudar”, disse.

As duas verbas, explicou, foram imediatamente disponibilizadas à Cáritas Moçambique permitindo adquirir localmente dois mil kits de alimentação e quatro mil kits de higiene e saúde, que contem sabão e redes mosquiteiras.

Quatro mil agregados familiares foram já auxiliados prevendo a Cáritas Portuguesa que os contributos que surgirem aumentem o número de famílias apoiadas.

Agora o desafio feito à população portuguesa é que contribua para o donativo através do IBAN-PT50 0033000001090040150, do multibanco com a entidade/referência “22222”, em transferências “Ser Solidário e por MB WAY 911597284.

De acordo com informações da Cáritas Moçambicana, as principais necessidades das famílias afetadas continuam a ser alimentos, água, roupa, abrigo, utensílios de cozinha e higiene.

A coordenação da atuação feita pela Caritas International que tem já no terreno um elemento especialista em resposta de emergência e que está a trabalhar diretamente com os responsáveis da Cáritas Moçambique e o CRS (Cáritas United States).

Segundo as Nações Unidas, o ciclone Idai afetou 1,85 milhões de pessoas em Moçambique, estimando-se que mais de 480 mil tenham sido desalojadas pelas cheias que submergiram e destruíram uma área de mais de 3.000 quilómetros quadrados.

A passagem do ciclone Idai em Moçambique, no Zimbabué e no Maláui fez pelo menos 762 mortos, segundo os balanços oficiais mais recentes.

Em Moçambique, o número de mortos confirmados subiu hoje para 447, no Zimbabué foram contabilizadas 259 vítimas mortais e no Maláui as autoridades registaram 56 mortos.

O governo moçambicano adiantou que estes números ainda são provisórios, já que à medida que o nível da água vai descendo vão aparecendo mais corpos.