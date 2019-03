FC Porto explica lesão de Corona e a ausência da seleção mexicana

O FC Porto emitiu, esta segunda-feira, um parecer clínico da lesão de Jesús Corona, depois da sua ausência da seleção mexicana ter sido criticada pelo selecionador Gerardo "Tata" Martino, que exigiu respeito ao clube portista. Em comunicado, os dragões explicaram que Corona se lesionou no dia 2 de março, frente ao Benfica, no Estádio do Dragão, e não voltou a treinar até à pausa para seleções:

"O jogador lesionou-se no jogo do passado dia 2 de março, no Dragão, frente ao Benfica, na sequência de uma entrada dura de um adversário. Sofreu uma entorse traumática no tornozelo esquerdo e, a partir desse dia até à data do último jogo a 16 de março, não mais treinou tendo apenas realizado tratamentos com o objetivo de desinflamar e reduzir a dor para conseguir jogar", pode ler-se.

O clube portista reitera que a decisão de jogar frente à Roma, Feirense e Marítimo foi do jogador, e explica as infiltrações que Corona recebeu para conseguir suportar as dores: "Nunca durante este período o jogador foi obrigado a jogar, tendo-o feito apenas por vontade própria e por opção do treinador. Num dos jogos, conforme já é do conhecimento público, o jogador teve necessidade de ser infiltrado, apenas com anestésico, para suportar a dor e conseguir jogar".

O selecionador mexicano criticou a forma como o FC Porto comunicou a lesão do jogador, sem o envio de um relatório médico: "Nada se resolve com um comunicado de imprensa. Comunicam-se lesões por imagens, por um relatório médico. Algo que até quarta-feira [dia 20 de março] não chegou. A minha obrigação como selecionador do México é fazer respeitar a seleção do México".

No comunicado, os dragões explicam que o departamento médico da seleção mexicana foi informada da lesão: "A seleção, através do seu departamento médico, foi informada da lesão do jogador e da sua impossibilidade para treinar no período preparatório das seleções, sendo que o próprio Corona se disponibilizou para se deslocar ao México e ser avaliado pelos médicos da seleção mexicana".

Depois de ter perceber que a deslocação até aos Estados Unidos da América, local do estágio da seleção, implicaria "pelo menos a perda de três dias de tratamento", o clube decidiu "que não valeria a pena a deslocação".

O FC Porto enviou "exames complementares de diagnóstico", que "deram conta de evidentes e inequívocos sinais de lesão".

O novo selecionador mexicano garantiu que a decisão de Corona em não se juntar à equipa, depois de o ter acertado com o treinador, "teria repercussões". "Tata" Martino acrescenta, agora, que "isto não tem a ver com uma conduta disciplinar dura". O antigo técnico do Barcelona diz que "houve uma sucessão de coisas que se passaram, desde o dia da convocatória" e lembra que não queria que Corona se juntasse à equipa para jogar, "mas para participar".