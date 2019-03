Sporting segue Ricardo Márquez com atenção

O Sporting está muito atento ao colombiano Ricardo Márquez, conforma avança o jornal "A Bola", esta segunda-feira.

De acordo com aquela publicação, o avançado do Unión Magdalena, de 21 anos, tem impressionado com os golos que tem marcado: leva seis em 11 jogos e é já o quarto melhor marcador da Liga colombiana.

As exibições de Ricardo Márquez, que tem a alcunha de "El Caballo" ("O Cavalo", em português), já levaram o Sporting a perguntar ao Unión Magdalena por valores. No entanto, os leões não são os únicos interessados no concurso do jovem colombiano, ainda segundo "A Bola", que revela que também o Boca Juniors, da Argentina, já perguntou pelo jogador.

Márquz começou a surpreender logo na temporada passada, quando ajudou o seu clube a subir ao principal escalão do futebol colombiano, com 20 golos em 26 jogos.