Relato de um português repatriado de Moçambique. "Nunca me vi tão desesperado, tão abandonado"

"Fui assaltado, roubaram-me tudo, não tenho dinheiro, não tenho nada e sofro de diabetes. Tenho de me ir embora, tenho de restabelecer a minha vida em Portugal e depois logo se vê", afirma. Mas espera regressar daqui a seis meses, depois de tratar da saúde.

Do grupo de sete portugueses que neste domingo regressa a Portugal faz também parte Carlos Trindade. À Renascença conta que ficou sem nada.

Agora veio o ciclone Idai que lhe destruiu a serração. “Só vem uma desgraça a confirmar a outra. Nestes 50 e tal anos em que ando aqui a trabalhar, nunca me vi tão desesperado, tão abandonado como estou neste momento”, admite.

Em Portugal já não tem nada. A casa que tinha em Santa Comba Dão ardeu nos grandes incêndios de 2017. “Foi tudo com as chamas. E quando lá cheguei à procura de algum apoio disseram-me 'não, não, o senhor não é residente aqui'”, conta.

A viagem do aeroporto ao centro da cidade da Beira confirma tudo o que se ouve e vê nas notícias.

O Idai e as cheias que se seguiram provocaram, até agora, 446 mortes. Em centros de acolhimento estão mais de 109.000 pessoas, segundo os últimos dados.

“As pessoas são importantes, mas os bens é que garantem o funcionamento dos mercados e coisas para as pessoas comprarem, porque as pessoas ainda têm o seu dinheiro. A maior parte das pessoas tem as suas poupanças. Os bancos têm que começar a funcionar, a vida começar a ir ao normal, as pessoas irem aos seus trabalhos e terem coisas para comprar porque, senão, vamos ter que assistir 600 mil pessoas só na beira, portanto a reabertura desta estrada é muito importante”, sublinha Carlos Matos, do Programa Alimentar Mundial (PAM).

O funcionário humanitário destaca o facto de a Estrada Nacional 6, a mais importante via rodoviária da região, ter sido reaberta, o que permitirá a chegada de bens por via terrestre e a circulação de pessoas.

Em declarações à Renascença , o português Carlos Matos, do Programa Alimentar Mundial (PAM), afirma que “o sistema de alerta de aviso prévio do Governo funcionou, o que pode ter reduzido o número de vítimas desta catástrofe”.

Numa reunião com a comunidade portuguesa, José Luís Carneiro adiantou que, dos 93 portugueses que estavam por contactar na sequência do ciclone, 12 ainda não foram contactados. E especificou um português de Buzi, das zonas mais afetadas: José Arsénio da Fonseca.

O grupo de portugueses que regressa a Portugal é constituído por cinco homens, uma mulher e um jovem de 15 anos, segundo o secretário de Estado das Comunidades, José Luís Carneiro. Na sua maioria, pessoas com problemas de saúde ou que perderam todos os bens durante o ciclone.

As águas subiram, há zonas parcialmente inundadas, muitas árvores arrancadas pela raiz – algumas delas árvores centenárias, com raízes do tamanho de camiões – tombadas à beira das estradas.



Visível é também toda uma mobilização em termos de ajuda internacional para acudir as vítimas. No aeroporto da Beira, estão 22 meios aéreos de vários países, desde helicópteros a aviões de reconhecimento, que este domingo têm estado numa “lufa lufa” desde manhã bem cedo, a percorrer as zonas afetadas pelas cheias.

Não muito longe, há uma zona com 300 quilómetros de perímetro em que nasceu um lago com há várias 'ilhas' – terrenos mais elevados onde ainda há muitas pessoas a precisar de ajuda, não só alimentar como médica.

Mas muitas destas pessoas, apesar da situação a que se sujeitam neste momento, a não pretendem sair dali. É ali que têm ali os seus bens, as suas casas. Por isso, querem é ter ajuda, que vai chegando aos poucos.

[notícia atualizada às 19h04]