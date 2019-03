Diocese de Setúbal vai enviar parte da renúncia quaresmal para Moçambique

Veja também:



O bispo de Setúbal anunciou este domingo que parte da renúncia quaresmal deste ano será encaminhada para a arquidiocese da Beira, em Moçambique.

Em carta enviada ao clero da diocese de Setúbal, D. José Ornelas explica que a ajuda se destina a minorar as carências das vítimas do ciclone Idai, que assolou aquele território.

“Nos últimos dias, temos recebido informações dramáticas sobre as consequências trágicas do ciclone que atingiu a região central de Moçambique e outras zonas de países vizinhos, com especial gravidade na cidade da Beira. Ninguém de nós pode ficar indiferente a esta situação e é bom ver que as autoridades e a população portuguesa se estão a mobilizar para prestar a ajuda possível e tão necessária a quem se encontra em condições tão extremas”, escreve o bispo.

“Também nós, comunidade cristã de Setúbal, sentimos certamente o apelo destes irmãos e irmãs e somos desafiados a partilhar, segundo as nossas possibilidades, para aliviar as ingentes dificuldades destas pessoas”, acrescenta.

D. José Ornelas decidiu, por isso, “alterar parte dos destinatários da renúncia quaresmal deste ano”, que ficará assim estabelecida:

ajudar a Igreja da Venezuela na crise extrema dos pobres que a ela recorrem;

auxiliar a diocese da Beira a minorar as carências das vítimas do recente temporal.

“O objetivo de contribuir para o fundo de emergência da diocese, originalmente previsto nesta renúncia quaresmal, poderá ser parcialmente ajudado pelo peditório da Cáritas e será tido em conta por outras formas de ajuda”, adianta o bispo de Setúbal na carta.