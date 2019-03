Sub-17. Portugal entra a vencer na ronda de elite do futebol feminino

A seleção feminina de futebol sub-17 venceu a República Checa por 1-0, em jogo da ronda de elite de apuramento para o Campeonato da Europa feminino.

Maria Negrão marcou o único golo da partida, aos 33 minutos.

No Centro de Estágios do Luso, a equipa das quinas dominou a maior parte do encontro e a vantagem até acaba por ser escassa, face às oportunidades perdidas.

Portugal faz parte do grupo 5 juntamente com República Checa, França e Irlanda do Norte.

A fase final do Europeu vai disputar-se na Bulgária ainda este ano.