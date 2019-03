Oliveirense recupera primeiro lugar no basquetebol

A Oliveirense derrotou a Ovarense por 87-62 e reassumiu a liderança do campeonato de basquetebol após a primeira jornada da segunda fase da Liga portuguesa de basquetebol.

Também este domingo, o FC Porto venceu em casa o Lusitânia por 103-70.

Já o Benfica venceu o Terceira Basket por 112-60, num encontro que marcou o regresso ao banco dos encarnados do treinador Carlos Lisboa.

Anunciado no domingo como sucessor do espanhol Arturo Álvarez, Lisboa estreou-se com um triunfo, o mais volumoso da época, num jogo sem história, que a equipa da Luz já ganhava ao intervalo por 41 pontos (67-26).

Micah Downs, Fábio Lima e Tomás Barroso, todos com 16 pontos, foram os jogadores que mais contribuíram para os 52 pontos de diferença, o maior registo da época, batendo os 46 com que o Benfica havia superado o Esgueira (112-66).

Na equipa dos Açores, que não contou com o seu melhor jogador (Derreck Brooks Jr.), os melhores marcadores foram Rochelle Nix e Miguel Toreia, ambos com 13 pontos.

BASQUETEBOL - 2ª Fase - Grupo A

1ª Jornada

Benfica 112-60 Terceira

Oliveirense 87-62 Ovarense

FC Porto 103-70 Lusitânia

Classificação

1- Oliveirense 45 pontos

2- Benfica 44

3- FC Porto 40

4- Ovarense 35

5- Lusitânia 34

6- Terceira 33

[atualizado domingo às 20h24]