"Cabeçudo Costa" lidera protesto de milhares de professores

Os sindicatos vão convocar uma manifestação nacional de professores para 5 de outubro, anunciou este sábado Mário Nogueira, da Federação Nacional de Professores (Fenprof).



O novo protesto está marcado para o Dia do Professor e destina-se a assinalar o fim da atual legislatura, disse Mário Nogueira.

O dirigente da Fenprof falava durante a manifestação deste sábado, em Lisboa, que junta milhares de professores.

O desfile é liderado por um boneco cabeçudo que pretende representar o primeiro-ministro António Costa, que traz ao peito o cartaz "Roubo 6,5 anos", o tempo de serviço congelado a esses profissionais.

A manifestação começou pelas 15h00 com a concentração na Praça Marques de Pombal e cerca de meia hora depois iniciou-se o percurso em direção à Praça do Comércio, de milhares de professores de todo o país, que exigem a contagem integral do tempo de serviço: nove anos, quatro meses e dois dias.

No início deste mês, o Governo aprovou um diploma que contabiliza menos de três anos de serviço, para efeitos de progressão na carreira.

O diploma já levou PCP, BE e PSD a anunciarem que vão apresentar uma apreciação parlamentar dentro de um mês.

Em declarações aos jornalistas, o secretário-geral da Fenprof, Mário Nogueira, apontou 16 de abril, dia da apreciação parlamentar do diploma, como um ponto crucial na luta dos professores.

O diploma do Governo que aprovou a contagem de dois anos, nove meses e 18 dias de serviço, é, segundo Mário Nogueira "um roubo aos professores".

O protesto deste sábado é organizado pelas dez estruturas sindicais, que durante mais de um ano tentaram negociar, sem êxito, a recuperação do tempo de serviço.