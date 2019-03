Filho de Bolsonaro diz que uso da força na Venezuela será necessário de alguma forma

Uso da força na Venezuela será necessário de alguma forma, defende Eduardo Bolsonaro, filho do Presidente brasileiro.



Em entrevista ao jornal chileno “La Tercera”, o deputado começou por dizer que “ninguém quer uma guerra”, mas Nicolás Maduro “não sairá do poder de maneira pacífica”.

"Maduro é um criminoso. Ele sabe que, saindo do poder, vai acabar preso por conta do tráfico de drogas, está envolvido com terrorismo, o Hezbollah está fortíssimo lá [na Venezuela]", declarou o filho do Presidente Jair Bolsonaro.

Eduardo Bolsonaro está no Chile a acompanhar o pai, Jair Bolsonaro, que marcou presença numa reunião de líderes sul-americanos que, esta sexta-feira, assinaram a declaração fundadora do Prosur, grupo destinado a resolver os problemas regionais.