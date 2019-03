O "hacker" português Rui Pinto fica em prisão preventiva no âmbito da investigação a acessos aos sistemas informáticos do Sporting e da Doyen Sports, avança a TVI24.

O arguido foi ouvido esta sexta-feira, durante uma hora e meia, no Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa.

Após a audição, a juíza de instrução criminal Maria Antónia Andrade decidiu aplicar a medida de coação mais pesada ao colaborador do Football Leaks.

De acordo com fonte judicial, Rui Pinto não se remeteu ao silêncio e decidiu colaborar com as autoridades judiciais.

O "hacker" foi detido na Hungria, ao abrigo de um mandado de captura internacional, e chegou na quinta-feira a Lisboa, acompanhado por elementos da Polícia Judiciária.