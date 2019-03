Coates na final da China Cup

O Urguai está na final da China Cup, depois de ter derrotado o Uzbequistão, por 3-0, em Nanning, nas meias finais. Sem Suárez e Cavani, brilhou Stuani, com dois golos. Gastón Pereiro, médio do PSV, inaugurou o marcador e o ponta-de-lança do Girona coloriu-o com mais dois golos.

Coates foi suplente e entrou aos 63 minutos para o lugar de Godín. Na final da China Cup, troféu que o Uruguai venceu em 2018, os sul-americanos defrontam a Tailândia.

Os tailandeses derrotaram a China, por 1-0, com golo de Songkrasin.