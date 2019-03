Queiroz estreia-se com vitória pela Colômbia

Carlos Queiroz estreou-se à frente da seleção da Colômbia com uma vitória por 1-0 sobre o Japão, em jogo de caráter particular, realizado em Yokohama.

O golo foi marcado por Falcao, de penálti, aos 63 minutos. O treinador português selecionou dois antigos jogadores do FC Porto para a equipa titular. Além de Falcao, James Rodríguez também teve lugar no 11.

Borja, lateral-esquerdo do Sporting, foi suplente não utilizado. Os colombianos dedicaram a vitória a Juan Quintero. O antigo médio do FC Porto, atualmente no River Plate, está lesionado e, por esse motivo, não foi chamado por Queiroz.