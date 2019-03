Conselho Europeu aprova extensão do Brexit para 22 de maio, mas com condições

A União Europeia concederá ao Reino Unido uma prorrogação do período de negociação do Brexit, mas a duração da extensão do prazo dependerá de a primeira-ministra Theresa May conseguir uma votação favorável no parlamento nacional sobre um acordo de saída, na próxima semana.

A informação que já circulava desde a tarde de quinta-feira, foi confirmada ao final da noite.



O Reino Unido queria que a saída fosse adiada para dia 30 de junho, o que não foi aceite.

As últimas conclusões da reunião do Conselho Europeu dizem que o bloco europeu concederá uma prorrogação até 22 de maio, se May for capaz de obter o acordo para o Brexit já aprovado pelo parlamento britânico.

Em conferência de imprensa, após a reunião dos líderes europeus, o primeiro-ministro António Costa explicou esta data com o fato de esse ser o último dia antes da votação para as eleições europeias.

Entretanto, o presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, já veio anunicar que os 27 já chegaram a um acordo e que agora o vai comunicar a Theresa May.