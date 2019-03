Papa inaugura ‘Scholas Ocurrentes’ em Cascais

As instalações foram cedidas pela Câmara Municipal de Cascais, que assinou esta tarde um acordo com ‘Scholas’, através do seu vice-presidente, Miguel Pinto Luz; o autarca viajou acompanhado pelo pároco local, padre Nuno Coelho, e por Marco Espinheira, “diretor do futuro” do Município português.

“Falar hoje com o Papa, nunca pensei que isso fosse acontecer na minha vida e sendo eu também argentino…”, referiu o jovem, que espera agora que o projeto Scholas possa criar raízes em Portugal e chegar “um pouco por todo o país”.

Durante a cerimónia foi inaugurado o ‘Hub Tecnológico Scholas’, no Panamá, e um programa dedicado à informática, com foco na ética e na promoção da paz.

A iniciativa ‘Programando pela paz’ quer oferecer a milhões de jovens a oportunidade de uma formação em informática, orientando as novas gerações para a tecnologia como ferramenta de inclusão.

Três estudantes, da China, da República Dominicana e Chile, falaram da sua experiência no campo da programação, antes de pedirem ao Papa que escrevesse uma linha de código para lançar uma aplicação dedicada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

Francisco inaugurou a sede das ‘Scholas’ na Roménia, país que vai visitar em 2019, e abençoou um novo espaço, na Itália, para acompanhamento de jovens e crianças que se tentaram suicidar e que foram vítimas de bullying, falando com os 57 utentes do projeto.

A sessão contou com uma apresentação das atividades da fundação em Moçambique e do projeto “GUTSAKISANA”, no Tofo, localidade costeira, com a presença de Sónia, moçambicana de 40 anos, a qual falou do seu trabalho com crianças, no restaurante de que é dona.