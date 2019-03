Tondela e Académica empatam em jogo amigável

Tondela e Académica empataram, esta quinta-feira, a uma bola, numa partida amigável realizada à porta fechada no Estádio João Cardoso, casa do Tondela.

A formação primodivisionária entrou a vencer com um golo de Xavier. A Académica empatou com golo do sul-coreano Ki.

A Académica luta pelo regresso à I Liga. Os estudantes ocupam a terceira posição da II Liga, com 46 pontos, a dois do Famalicão, 2º classificado. O Tondela continua em zona de despromoção na I Liga, em 16º lugar.

O Tondela continua a preparar a deslocação ao Estádio da Luz, para defrontar o Benfica, na 27ª jornada da I Liga, jogo que terá relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.