Bernard e 15 milhões. A chave para desbloquear acordo por Gelson Martins

O ganês Bernard Mensah é a solução encontrada por Atlético de Madrid e Sporting para que Gelson Martins deixe de ser um problema entre os dois clubes, segundo avança a imprensa desportiva, esta quinta-feira.

Gelson rescindiu unilateralmente com o Sporting, após o ataque a Alcochete, e rumou ao Atlético a custo zero, levando os leões a pedir uma indemnização. A chave para solucionar esse problema pode ser Bernard. O médio de 24 anos, que em 2015 deixou o Vitória de Guimarães, está emprestado pelo Atlético de Madrid ao Kayserispor, da Turquia.

De acordo com os jornais desportivos desta quinta-feira, Bernard agrada ao Sporting e é parte do acordo que contemplará, ainda, um encaixe de 15 milhões de euros. Valor ainda assim bastante abaixo dos 105 milhões que o Sporting pretenderia, segundo adiantou "A Bola" em janeiro.

Não obstante, se o entendimento com o Atlético se confirmar, ficarão por resolver os casos Daniel Podence, agora no Olympiacos, Rafael Leão, que rumou ao Lill,e e Ruben Ribeiro, o que mais dificuldade teve em colocar-se e que acabou por se fixar no Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos.



Atualmente, Gelson nem representa o Atlético. O extremo português, de 23 anos, está emprestado ao Mónaco, de Leonardo Jardim, desde janeiro. Tem brilhado, com três golos e três assistências em oito jogos.

Bernard pertence aos quadros do Atlético de Madrid desde o verão de 2015, quando os espanhóis pagaram seis milhões para o contratarem ao Vitória de Guimarães. Contudo, nunca vestiu a camisola "rojiblanca", tendo passado por sucessivos empréstimos a Getafe, o próprio Vitória, Kasimpasa e, agora, Kayserispor. No 12.º classificado do campeonato turco, esta época, o internacional ganês leva 26 jogos e quatro golos.