Braga-FC Porto marcado para 30 de março às 15h30

A Liga Portugal divulgou, esta quinta-feira, os horários da 27.ª jornada do campeonato. O Sporting de Braga-FC Porto, jogo grande da ronda em questão, ficou agendado para 30 de março, sábado, às 15h30.

O jogo entre minhotos e portuenses pode ser decisivo. O Benfica lidera o campeonato, com os mesmos pontos do FC Porto (63), mas vantagem no confronto direto. O Braga encontra-se a cinco pontos da dupla da frente e tem três pontos de vantagem sobre o Sporting, que é quarto.

A jornada que sucede a paragem para as seleções abre a 29 de março, sexta-feira, às 20h30, com o Portimonense-Moreirense. O dia seguinte arranca com o referido Braga-Porto, no Estádio Municipal de Braga.

De seguida, às 18h00, o Sporting visita o Desportivo de Chaves, no Estádio Municipal Engenheiro Manuel Branco Teixeira. Sábado fecha com a receção do Benfica ao Tondela, às 20h30, no Estádio da Luz.

A jornada fecha na segunda-feira, às 20h15, com o Feirense-V. Setúbal.

Os encontros dos três grandes e do Braga terão relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.



Datas e horas da jornada 27



Sexta-feira, 29 de março

Portimonense-Tondela, 20h30

Sábado, 30 de março

Sp. Braga-FC Porto, 15h30

D. Chaves-Sporting, 18h00

Santa Clara-V. Guimarães, 19h30

Benfica-Tondela, 20h30

Domingo, 31 de março

Marítimo-Nacional, 15h00

Rio Ave-D. Aves, 17h30

Boavista-Belenenses, 20h00

Segunda-feira, 1 de abril

Feirense-V. Setúbal