Seferovic e Salvio correm para a recuperação total

O treino aberto do Benfica, esta quarta-feira, revelou duas novidades ao mais de meio milhar de adeptos que compareceram no Seixal. Seferovic e Salvio fizeram trabalho de campo e estão mais perto da recuperação.

Os dois avançados entraram no relvado mais tarde que os restantes colegas, sob forte aplauso, especialmente o suíço. Durante os 15 minutos abertos à comunicação social, pode ver-se que ambos fizeram corrida no relvado. Salvio apresentou-se com uma ligadura num joelho.

O Benfica encontra-se privado de 11 jogadores que estão com as seleções: Rúben Dias, Pizzi, João Félix e Rafa (Portugal "AA"), Jota, Gedson e Florentino (Portugal sub-20), Samaris e Vlachodimos (Grécia), e Zivkovic e Fejsa (Sérvia). Este último só se junta à seleção na sexta-feira, estando por agora entregue ao departamento médico do Benfica.

No departamento clínico, constam, também, os nomes de Gabriel, que realizou gestão de esforço, Ebuehi e Jardel. Do plantel principal, Bruno Lage pode contar apenas com dez: fora eles Krovinovic, Jonas, Corchia, Svilar, Zlobin, Grimaldo, André Almeida, Ferro, Cervi e Yuri Ribeiro.

Ainda assim, o treinador do Benfica teve 25 jogadores à sua disposição. Isto, porque 14 eram dos escalões inferiores. Foram chamados Daniel Azevedo, Alex Pinto, Simon Ramirez, Jorginho, Diogo Mendes, Bernardo Martins, David Tavares, Benny, Adel Taarabt, Chris Willock, Pedro Henriques, José Gomes e Vasco Paciência, das equipas B e sub-23.

O Benfica prepara a receção ao Tondela, no Estádio da Luz, a contar para a jornada 27 do campeonato, após a paragem para as seleções.