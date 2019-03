Diogo Leite não esconde o objetivo de vencer o Mundial sub-20

Diogo Leite, defesa central da seleção sub-20, quer vencer o Mundial do escalão, que decorre este ano, na Polónia, entre 23 de maio e 15 de junho. Em declarações reproduzidas no site da Federação Portuguesa de Futebol, o central do FC Porto não esconde o sonho de conquistar a prova:

"Queremos ser campeões mundiais. Vamos passo a passo, devagarinho, jogo a jogo, mas o objetivo é mesmo esse", começou por dizer.

O central, que falhou o Europeu de sub-19 no último verão para integrar os trabalhos da equipa principal do FC Porto, destaca a forte união do grupo: "É uma sensação muito boa voltar a estarmos todos juntos. Já nos conhecemos desde os sub-15 e somos muito unidos. É esta união que faz com que consigamos grandes coisas".

Portugal vai realizar dois amigáveis de preparação para a fase final da prova. A seleção liderada por Hélio Sousa defronta a Alemanha, na sexta-feira, em Sandhausen, e recebe a Inglaterra, em Penafiel, no dia 26, jogos "difíceis", considera Diogo Leite:

"É uma fase de preparação com jogos difíceis e vamos fazer tudo o que é possível para conseguir vencer os dois jogos".

Portugal foi sorteado no grupo F do Mundial, com a Coreia do Sul, África do Sul e Argentina. A prova disputa-se na Polónia, entre 23 de maio e 15 de junho.