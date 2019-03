Paco Jémez regressa ao Rayo Vallecano para tentar evitar a descida

O Rayo Vallecano anunciou, esta quarta-feira, o regresso de Paco Jémez. O treinador, que estava em clube, sucede a Míchel no cargo.

Esta é a segunda passagem de Jémez por Vallecas. O técnico de 48 anos foi o protagonista de algumas das melhores épocas do clube, entre 2012 e 2016, tendo chegado a levar o Rayo ao oitavo lugar da La Liga. Neste regresso, assina contrato válido até ao final da próxima temporada.

O legado de Míchel, homem da casa que subiu o Rayo na última época - tinha sido Jémez a descê-lo -, é uma equipa no 19.º e penúltimo lugar do campeonato, em zona de despromoção. O clube de Vallecas está a seis pontos do Villarreal, primeira equipa acima da linha de água.