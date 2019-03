Bruxelas passa nova multa milionária à Google

A Comissão Europeia anunciou esta quarta-feira que vai aplicar mais uma multa à gigante tecnológica Google por aquilo que considera serem "práticas abusivas" no mercado publicitário digital.

Esta é já a terceira multa que a Comissão Europeia passa a esta gigante de Silicon Valley. No total, a Comissão Europeia já cobrou 8,5 mil milhões de euros em multas a esta multinacional.

"A Comissão Europeia multou o Google em 1,49 mil milhões de euros por violar as regras da concorrência da UE. O Google abusou de seu domínio de mercado ao impor uma série de cláusulas restritivas em contratos com sites de terceiros que impediam que os rivais do Google colocassem seus anúncios nesses sites", pode ler-se na nota da comissária Margrethe Vestager.

Em causa está o serviço AdSense for Search: um serviço que gestores de websites podem usar para incluir um motor de busca dentro das suas páginas. Nesse serviço surgem "banners" publicitários do serviço AdSense (o serviço de publicidade da Google), para além dos conteúdos desse site.

A visão da Comissão Europeia é que ao restringir a exploração desse espaço por outros actores do mercado, "como a Microsoft o a Yahoo", a Google está a abusar da sua posição dominante no mercado. Segundo a Comissão Europeia, a empresa de Sundar Pichai detinha, entre 2006 e 2016, uma quota de mercado acima de 70%.