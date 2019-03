Exéquias de D. Maurílio de Gouveia serão celebradas na Catedral de Évora

Os restos mortais de D. Maurílio de Gouveia estão em câmara ardente no Eremitério Maria Serena, na Ilha da Madeira, antes de serem transladados para a Catedral do Funchal, onde decorrerão exéquias solenes. A informação é divulgada por D. Francisco José Senra Coelho, atual arcebispo da Arquidiocese de Évora, na sua conta do Twitter.



A diocese do Funchal já revelou que as celebrações serão na quinta-feira, com o ofício dos defuntos às 08h00, seguido de missa de corpo presente às 08h30.

Na quinta-feira ao final do dia, o corpo de D. Maurílio de Gouveia será transladado para a Basílica Metropolitana de Évora, onde serão celebradas as exéquias na Arquidiocese de Évora, com o seguinte programa:

Quinta-feira, 21 de Março:

– 19h00 – Acolhimento na Catedral de Évora (vindo do Funchal)

– 19h30 – Vésperas na Catedral, presididas pelo Arcebispo de Évora

– 21h30 – Celebração de Eucaristia na Catedral de Évora

Sexta-feira, 22 de Março:

– 10h00 – Laudes na Catedral, presididas pelo Arcebispo de Évora

– 15h00 – Missa Exequial, presidida pelo Arcebispo de Évora

Depois seguirá o cortejo fúnebre para a Igreja do Espírito Santo em Évora, onde decorrerá a encomendação e a sepultura dos restos mortais de D. Maurílio de Gouveia no Panteão dos Arcebispos.

O arcebispo emérito de Évora faleceu na tarde de terça-feira, aos 86 anos, após doença prolongada.