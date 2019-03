FC Porto anuncia renovação de Casillas

O FC Porto anunciou, esta quarta-feira, a renovação de contrato com o guarda-redes espanhol Iker Casillas, até junho de 2020, com mais uma época de opção. Num anúncio feito na baliza sul do Estádio do Dragão, o guarda-redes confirmou que vai terminar a carreira de dragão ao peito e mostrou-se naturalmente muito feliz pela renovação:

"É um dia especial. O FC Porto é a minha casa, nem duvidei quando se começou a falar da renovação. Sempre tive a vontade de terminar aqui a minha carreira. Quero continuar a ajudar o clube a conquistar títulos e quero agradecer a todos, porque não é fácil apostar num jogador com quase 38 anos. Quero ficar aqui até acabar a minha carreira como futebolista".

O guarda-redes espanhol, de 37 anos foi convidado a escolher o seu jogo mais marcante com a camisola do FC Porto e não hesitou em recordar a vitória no Estádio da Luz na última temporada, decisivo para a conquista do título:

"Já tive grandes recordações de grandes jogos, mas a vitória aos 90 minutos no Estádio da Luz foi muito emotiva. Foi o jogo que mais gostei, pela forma que aconteceu".

Casillas antecipou também a reta final da temporada e destaca o sonho na Liga dos Campeões, mas com a prioridade definida na luta pelo campeonato: "Queremos lutar pelos três títulos. Temos o foco todo no campeonato, mas sonhamos com a Liga dos Campeões. Tudo pode acontecer. Vamos com a ideia que podemos passar o Liverpool, não temos outra mentalidade que não essa".

Pinto da Costa, presidente do clube, diz que Casillas é já uma figura do FC Porto e acredita que este não é o último contrato do guarda-redes com o clube portista: "O Casillas é uma figura do futebol mundial e do FC Porto. Já lhe disse que este não vai ser o último contrato dele no FC Porto. Estou muito feliz que vá continuar entre nós. Desde que vejo futebol, sempre tivemos grandes guarda-redes, e o Casillas está nesta linha".

Iker Casillas está na quarta época no FC Porto e soma um total de 149 jogos de dragão ao peito. A estreia do icónico guarda-redes no clube remonta a 15 de agosto de 2015, numa vitória por 3-0 frente ao Vitória de Guimarães. No FC Porto, Casillas conquistou dois troféus: a I Liga, em 2017/18, e a Supertaça Cândido Oliveira, no arranque da temporada 2018/19

