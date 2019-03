​Transformação digital. Um terço das empresas portuguesas não tem site

A lotação está esgotada. Cerca de 550 pessoas vão participar esta quarta e quinta-feira na primeira edição do Expo Fórum Digitalks, que se realiza em Lisboa, no Pólo Tecnológico (Lumiar). Durante dois dias, cerca de 55 oradores vão querer fazer passar a mensagem de que a transformação digital é um processo acessível a todas as empresas nacionais.



Em entrevista à Renascença, Frederico Carvalho, responsável pelo evento, garante que em Portugal ainda há muito trabalho para fazer.

“Basta dizer que 34% das empresas portuguesas não têm site”, exemplifica. Frederico Carvalho recorda que “tipicamente a transformação digital passa por dois grandes processos, a digitalização e automação”. No Digitalks, o que vai acontecer é a “elucidação de como é que o processo funciona”.

O projeto já tem provas dadas. “O Digitalks acontece há 10 anos no Brasil e cerca de metade dos oradores que marcam presença em Portugal são brasileiros. Vêm explicar o que já deu certo no Brasil”, argumenta.

Frederico Carvalho assume que o Digitalks pretende ser uma ponte entre Portugal e o Brasil, numa altura em que o mercado brasileiro já assume uma relevância significativa em Portugal. O Brasil é quem faz mais compras em Portugal, é o segundo país que mais comprou casas em Portugal, é o quinto pais que mais visita o nosso país”, enumera.

A primeira edição do Digitalks arranca hoje, com a segunda edição já garantida para março de 2020. Na sessão de abertura marca presença o secretário de Estado da Economia, João Correia das Neves.