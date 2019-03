Varandas garante que não vai esquecer as alegações de aliciamento em favor do Benfica

Frederico Varandas, presidente do Sporting, garante que o clube leoinino vai atuar em relação às acusações de Lionn, antigo jogador do Rio Ave, que acusou César Boaventura de tentativa de aliciamento, para que perdessem frente ao Benfica.

Em declarações em conferência de imprensa, o responsável máximo pelo clube de Alvalade diz que "não vai largar o caso": "Temo-nos concentrado muito internamente, em empréstimos obrigacionistas, rescisões, o caso de Alcochete, a herança financeira, mas não vamos descuidar este assunto".

"Ouvimos o que saiu nos jornais, jogadores profissionais que disseram em tribunal que foram aliciados para perder um jogo. Mas isto não me surpreende. Não vamos largar o caso até ao fim, porque temos a convicção que o Sporting foi seriamente prejudicado", adicionou.

O antigo jogador do Rio Ave Lionn declarou, na quinta-feira, no Tribunal de Esposende, que o empresário César Boaventura, que tem ligações ao Benfica, tentou aliciá-lo, em vésperas de um jogo entre vilacondenses e lisboetas, em 2015/16.



O brasileiro, que atualmente representa o Desportivo de Chaves, revelou que a proposta envolvia, também, os seus companheiros de equipa do Rio Ave, o guarda-redes Cássio e o defesa Marcelo. O Benfica ganhou esse jogo por 1-0, sendo que Lionn não jogou, devido a lesão.

"César Boaventura tentou comprar-me antes do jogo contra o Benfica. A mim, ao Cássio e ao Marcelo", alegou Lionn, sob juramento, no âmbito de uma queixa que Cássio interpôs contra Boaventura depois de este ter, alegadamente, sugerido que o então guarda-redes do Rio Ave facilitara num jogo frente ao FC Porto, que terminou com 5-0 para os dragões.