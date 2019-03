​Explosão de meteorito foi 10 vezes mais potente que a bomba de Hiroshima, mas quase ninguém deu conta

A explosão de um meteorito em dezembro de 2018 na atmosfera terrestre foi dez vezes mais potente do que explosão da bomba atómica lançada sobre Hiroshima, Japão, em 1945. A revelação foi feita esta segunda-feira pela agência espacial norte-americana NASA.



Segundo a NASA, trata-se do segundo maior meteorito a chegar à atmosfera terrestre depois do que explodiu em 2013 sobre Chelyabinsk, na Rússia.

A explosão do corpo celeste, em dezembro, foi detetada pelos satélites militares norte-americanos e ocorreu a 25,6 quilómetros sobre a superfície da Terra, mais concretamente sobre o mar de Bering, em frente à Península de Kamchatka, na Rússia.

O meteorito, que entrou na atmosfera terrestre a uma velocidade de 32 quilómetros por segundo, 'viajou' por uma área não muito afastada das rotas utilizadas pelos aviões comerciais que circulam entre a América do Norte e a Ásia.

Ao contrário do caso registado em 2013, em Chelyabinsk, na Rússia, que foi filmado e fotografado, o meteorito do mar de Bering passou relativamente despercebido e não foi gravado e passou relativamente despercebido, porque aconteceu num local remoto do mundo.