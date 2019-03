Toni: "Bruno Lage está a fazer um trabalho notável"

Toni acredita que Bruno Lage está a fazer um grande trabalho no Benfica. Afirmação que surge após a vitória das águias no terreno do Moreirense, por 4-0, que levou a equipa a reassumir a liderança do campeonato, com os mesmos pontos do FC Porto, mas vantagem no confronto direto.

"Bruno Lage está a fazer um trabalho notável", salienta Toni, em entrevista a Bola Branca. O antigo jogador e treinador do Benfica recorda que a vitória frente ao Moreirense surgiu após uma semana de "grande exigência física", mas que acabou com uma exibição "convincente", com a formação da Luz a ultrapassar um adversário "difícil".