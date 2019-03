Ciclone Idai. Sobe para 84 o número de mortos em Moçambique

O ministro dos Negócios estrangeiros, Augusto Santos Silva, anunciou que uma equipa de três elementos, da embaixada portuguesa em Moçambique, está na Beira a fazer um levantamento da situação dos portugueses residentes na região, a mais afetada pelo ciclone Idai. Mau tempo provocou 84 mortos e 1.500 feridos à passagem por Moçambique.



A equipa enviada à Beira está a visitar hospitais e clínicas, de forma a confirmar a existência de vítimas de nacionalidade portuguesa, e irá também identificar a destruição dos bens que pertencem a portugueses, revelou à Renascença.

As autoridades estão preocupadas com a situação na província de Manica, onde a chuva não pára de cair, obrigando a retirar as pessoas das zonas baixas, próximas dos rios Buzí, Congwe e Zambeze.



À Renascença, Paulo Tomás, porta-voz do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades, avança que só na Beira há registo de 79 mortos e oito mil famílias afetadas.

Jamie LeSueur, que lidera a equipa de avaliação da organização de ajuda humanitária Federação Internacional das Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho (IFRC) na Beira, disse que “a situação é terrível. A escala de devastação é enorme, parece que 90% da área está completamente destruída”.

“Quase tudo está destruído. As linhas de comunicação foram completamente cortadas e as estradas foram destruídas. Algumas comunidades afetadas não são acessíveis ”, disse LeSueur.

Caroline Haga, funcionária da IFRC, descreve a devastação com "quase nenhuma casa parecia intacta, linhas de energia e as árvores caídas".