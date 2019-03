Borussia Dortmund vence e é líder na Alemanha

O Borussia Dortmund assumiu provisoriamente a liderança isolada da liga alemã de futebol, ao vencer por 3-2 na visita ao Hertha Berlim, num jogo da 26.ª jornada, em que esteve a perder por 2-1.

A formação de Dortmund soma 60 pontos, mais três do que o Bayern Munique, com quem partilhava a liderança à entrada para a jornada e que no domingo recebe o Mainz.

Um golo de Marco Reus, aos 92, numa altura em que o Hertha jogava reduzido a 10, depois da expulsão de Torunarigha aos 85, acabou por garantir os três pontos ao Borussia Dortmund.

O avançado costa-marfinense Salomon Kalou marcou para a equipa da casa aos quatro minutos e bisou aos 35, na conversão de uma grande penalidade, numa altura em que a partida estava empatada, depois de Delaney ter 'faturado' para o Dortmund, aos 14 minutos.

Logo no início do segundo tempo, aos 47 minutos, Zagadou estabeleceu a igualdade na partida, na qual o internacional português Raphael Guerreiro entrou aos 75 minutos para o lugar de Bruun Larsen na equipa do Dortmund.

O Leipzig venceu por 1-0 na visita ao Schalke 04 com um golo de Timo Werner, aos 14 minutos, e mantém o terceiro lugar da prova com mais dois pontos que o Borussia Mönchengladbach, quarto, que na sexta-feira empatou a um golo com o Friburgo.

O Wolfsburgo conseguiu a vitória mais dilatada da tarde ao golear em casa o Fortuna Düsseldorf por 5-2, resultado para o qual contribuiu de forma decisiva o 'hat-trick' de Wout Weghorst, que marcou aos 54, 59 e 88 minutos.

Ayhan abriu o marcador para a equipa visitante, aos 30 minutos, mas Mehmedi acabou por empatar a partida quatro minutos depois. Knoche marcou para a equipa da casa aos 57.

O Augsburgo venceu em casa o Hannover por 3-1, depois de ter chegado ao intervalo a perder por 1-0.

Weydandt marcou aos oito minutos o golo da equipa visitante, que se mantém no penúltimo lugar, tendo Cordova (65), Schmid (78) e Hahn (86) marcado para o Augsburgo.

O Estugarda, a primeira equipa abaixo da linha de despromoção, empatou a um golo como o Hoffenheim, que segue na oitava posição.

No domingo, o Eintracht Frankfurt, adversário do Benfica na Liga Europa, recebe o Nuremberga, lanterna-vermelha, o Bayern Munique recebe o Mainz, e o Werder Bremen visita o Bayer Leverkusen.