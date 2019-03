Petit. "Com onze já era difícil…"

O treinador do Marítimo reconhece que a expulsão aos 8 minutos marcou o jogo da sua equipa no Dragão.

Marítimo com dez?

Das três equipas a de arbitragem foi a que entrou mais nervosa. Com onze já era difícil, com dez ficou ainda mais. Vocês [jornalistas] vão dizer que não fizemos um remate, não fizemos porque o FC Porto é uma equipa muito forte. Tentámos fazer o nosso trabalho, não conseguimos, mas deixo os casos de arbitragem para vocês analisarem.

Arbitragem?

Não vou comentar, se tivesse de comentar ficava aqui muito tempo. Podíamos estar a falar de lances que deixava o jogo dez contra dez.

Próxima jornada

Vamos descansar e preparar um jogo difícil que é o dérbi da Madeira [com o Nacional]. O que me deixa preocupado é o castigo ao Lucas [Áfrico] e a lesão do René. Sabemos que o FC Porto é muito forte no jogo aéreo e nas boas paradas. Temos de dar os parabéns ao FC Porto e preparar o jogo com o Nacional.