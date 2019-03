Guimarães sobe ao quinto lugar na Liga

O Vitória de Guimarães subiu provisoriamente ao quinto lugar da I Liga de futebol, ao vencer em casa o Boavista, por 3-1, em jogo da 26.ª jornada.

Os brasileiros Mattheus Oliveira, Davidson e Pedro Henrique marcaram os golos dos vimaranenses. O argentino Falcone marcar para os axadrezados.

O Vitória de Guimarães subiu ao quinto lugar, que deve dar acesso à Liga Europa, com 42 pontos, os mesmos do Moreirense (sexto), que joga no domingo com o Benfica, enquanto o Boavista, que sofreu a terceira derrota consecutiva, é 13.º, com 26.