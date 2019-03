Coletes amarelos entram em confronto com a polícia em Paris

Manifestantes do movimento “coletes amarelos” franceses entraram este sábado em confronto com a polícia de choque junto ao Arco do Triunfo, em Paris, no início do seu 18.º fim de semana de manifestações contra o presidente Emmanuel Macron.

Apesar de o número de manifestantes ter diminuído nos últimos fins de semana, os organizadores esperam que os seus mais recentes protestos possam dar nova vida ao movimento que decorre desde há quatro meses contra um presidente visto como favorecedor da classe de elite.

De acordo com os últimos dados das autoridades, registaram-se entre 7 a 8 mil manifestantes, entre os quais se incluem 1.500 classificados como "ultra violentos".

Os manifestantes lançaram bombas de fumo, petardos e outros objetos contra os agentes ao longo da avenida dos Campos Elísios - cenário de repetidos tumultos - e começaram a bater nas janelas de uma carrinha da polícia, enquanto outros ergueram barricadas.

Segundo o relato de um português em Paris, Fernando Engler, o protesto acabou por tomar o rumo que as autoridades mais temiam. o cortejo de manifestantes dividiu-se, havendo neste momento duas frentes de manifestações: uma na Praça da Madalena e outra nos Campos Elísios.