Empate na abertura da ronda na Alemanha

O Borussia Monchengladbach empatou 1-1 contra o Friburgo e pode perder o comboio de acesso à Liga dos Campeões.

Grifo marcou para o Friburgo, aos 9 minutos, mas Alassane Plea empatou para os donos da casa aos 16.

No jogo de abertura da 26.ª jornada do campeonato alemão, o Monchengladbach pode vir a ser ultrapassado pelo Leipzig e ver o Eintracht Frankfurt, adversário do Benfica na Liga Europa, ficar a apenas um ponto.

Já na luta pela Bundesliga, o Borrusia Dortmund joga sábado contra o Herta de Berlim e o Bayern de Munique recebe o Mainz.