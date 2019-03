Sérgio diz que o Porto estará mais próximo de ser "bi" se ganhar os jogos todos

Sérgio Conceição acredita que, se o FC Porto ganhar os nove jogos que faltam, estará mais próximo de revalidar o título de campeão nacional.

Em conferência de imprensa de antevisão da receção ao Marítimo, a contar para a jornada 26 do campeonato, o trienador do FC Porto admitiu que competirá à sua equipa fazer o seu trabalho, vencendo os jogos todos, e esperar por mais um deslize do Benfica, que lidera a tabela, com os mesmos pontos dos dragões, mas vantagem no confronto direto.

"Estaremos mais próximos de ganhar o campeonato se ganharmos os jogos todos. Sabemos que se o nosso rival também ganhar os jogos todos ganha o campeonato. Faltam nove jogos. Nós, o Benfica, o Braga e o Sporting vão jogar uns contra os outros", assinalou o técnico portista.



Vencer sem pensar no Benfica



O Benfica tem, após 180 minutos para a Liga Europa, uma deslocação aparentemente difícil a Moreira de Cónegos, onde o Porto cedeu pontos.

Sérgio reconheceu que "é sempre melhor que os rivais percam pontos", mas frisou que o Porto não pode motivar-se "a pensar nos outros".

"Não vale de nada olharmos para os outros se não fizermos o nosso trabalho. Temos de fazer o nosso jogos. Focamo-nos em ganhar o nosso jogo. Faltam nove jornadas e pensamos unicamente em nós. Não dependemos dos outros para nos motivarmos", garantiu o treinador.

Adversário em crescendo



O FC Porto terá, assim, de se motivar por si só frente ao Marítimo, uma equipa que "tem vindo a crescer" e a mostrar grande força anímica.

"A partir da meia hora com o Moreirense, a equipa revelação, deu a volta a um 0-2 [resultado final 3-2] e isso é uma demonstração de força. Em janeiro, foi buscar mais dois, ou três, jogadores que fazem a diferença", analisou Sérgio Conceição, na antevisão da partida.

A equipa portista entra em ação, na jornada 26 da I Liga, no sábado, às 20h30, no Estádio do Dragão. O FC Porto-Marítimo tem relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.