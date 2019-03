Brenton Tarrant. O “branco normal” que se doutrinou na “internet” para fazer uma carnificina

Enfatiza que não foi influenciado por familiares ou pelos amigos, chamando-os de "típicos australianos, apáticos e, na maior parte, apolíticos, que apenas mostram verdadeiro interesse por questões relacionadas com os direitos animais, ambientais e fiscais".

Diz que nasceu na Austrália, no seio de "uma família da classe trabalhadora de baixos rendimentos”. Os antepassados, segundo revela, são de origem escocesa, irlandesa e inglesa.

"Escolhi armas de fogo pelo efeito que teria no discurso da sociedade, pela cobertura mediática que proporciona e pelo efeito que pode ter na política dos Estados Unidos e, portanto, na situação política do mundo", escreveu.

Num manifesto de 74 páginas, sob o título “A grande mudança: Rumo a uma nova sociedade”, em que descreve as razões do ataque, Brenton Tarrant define-se como "um homem branco comum, de 28 anos”, que quer criar um "clima de medo" e "incitar à violência".

Para isso, preparou tudo durante dois anos, escreveu um manifesto em que explica quem é, de onde vem e o que o motivou. Pelo meio, fez com que o mundo inteiro visse o que fez, ao filmar em direto para a internet a invasão dos dois espaços religiosos. E ainda teve tempo para publicar fotos no Twitter, com as armas que usou, e que entretanto foram apagadas.

Brenton Tarrant, o australiano que planeou o ataque em duas mesquitas na Nova Zelândia , no qual matou 49 pessoas e feriu outras 40, tinha tudo planeado ponto por ponto: o que queria fazer, como queria fazer, a forma como seria visto e como desejava que fosse lido.

No manifesto, lido pela SBS News e que, entretanto, foi apagado da internet, afirma que chegou à Nova Zelândia “para viver temporariamente enquanto planeava [o ataque] e treinava", mas depois decidiu realizá-lo naquele país. Explica também que começou a arquitetar o ataque há dois anos.

O autor, que se define como reservado e introvertido, não menciona quanto tempo ou onde ele morou na Austrália, mas os média locais estão a relatar que cresceu em Grafton, no estado da Nova Gales do Sul.

Ódio, ódio e ainda mais ódio

No documento, que escreveu num modelo de perguntas e respostas, Brenton diz que decidiu realizar o ataque para vingar "milhares de mortes causadas por invasores estrangeiros".

O ex-analista de política de inteligência e defesa, Paul G Buchanan, citado pela SBS News, disse que o massacre é "um caso clássico de extrema direita e de terrorismo de direita".

Buchanan diz que a retórica do australiano lembra a do terrorista norueguês Anders Behring Breivik. O próprio Brenton sugere um breve contacto com assassino em série, da ilha de Utoya, e que este lhe deu a bênção para o ataque.

Do normal ao anormal

Num registo autobiográfico, Tarrant diz que teve uma infância normal com pouco interesse em estudar e que não frequentou a universidade. O australiano de 28 anos diz que trabalhou com Bitconnect, operadora de criptomoedas, e com esse dinheiro teve depois tempo para viajar.

Mais recentemente trabalhou num "part-time num kebab". Há também relatos que tenha sido “personnal trainner”

O homem que orquestrou o ataque na Nova Zelândia, afirma que com esta ação quis marcar uma posição do seu povo em relação à imigração e à queda das taxas de natalidade ocidentais.