Ciclone com ventos de 190 km/hora a caminho de Moçambique

O ciclone “Idai”, com ventos de 190 quilómetros por hora, está a aproximar-se de Moçambique. Deverá atingir terra ainda esta quinta-feira à noite, de acordo com as previsões do Serviço de Meteorologia da África do Sul.



A zona da cidade da Beira, a quarta maior do país, está na rota do temporal que pode representar uma ameaça à segurança da população.