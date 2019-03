"VETO!" Trump em guerra com o Senado após chumbo de declaração de emergência

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou esta quinta-feira que vai vetar a decisão do Senado norte-americano, controlado pelos republicados, de rejeitar o financiamento do muro na fronteira com o México ao abrigo da declaração de emergência.



"Veto", escreveu Donald Trump na rede social Twitter, depois de ser conhecida a votação sobre a declaração de emergência decretada pelo Presidente norte-americano.

Pouco depois, numa outra publicação na rede social, Donald Trump reafirmou que o país precisa de um muro na fronteira com o México.

"Estou ansioso por vetar a resolução inspirada pelos Democratas que acabou de ser aprovada, que vai abrir as fronteiras e aumentar o crime, as drogas e o tráfico no nosso país. Agradeço a todos os fortes Republicanos que votaram para apoiar a segurança na fronteira, nós precisamos desesperadamente do muro", defendeu.