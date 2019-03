Berlim dá desconto nos transportes para compensar salários baixos das mulheres

As mulheres que utilizem o metro, elétrico ou autocarros de Berlim até ao final deste mês vão gozar de um desconto de 21% nos bilhete. Com esta medida, a empresa de transportes públicos da cidade pretende compensar as mulheres pela diferença salarial em relação aos homens.

Na Alemanha, as mulheres ganham, em média, menos 21% do que os homens. É um dos países da União Europeia onde a disparidade salarial é mais elevada, ficando apenas atrás da Estónia e da República Checa, de acordo com dados do Eurostat relativos a 2017.

O “Frauenticket” ("bilhete de mulher", numa tradução livre) estará à venda nas bilheteiras a partir de 18 de março, dia em que se celebra a equidade salarial de género.. O desconto reduz, por exemplo, o preço de um bilhete diário nas duas zonas centrais de Berlim de €7 para €5,50.

Esta ação tem lugar algumas semanas depois de a capital alemã ter decretado o Dia Internacional da Mulher (8 de março) como feriado municipal.