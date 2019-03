Zoo de Lisboa apresenta três novas crias de pinguins

Nascidos a 17 de outubro de 2018, 9 de janeiro e 14 de fevereiro de 2019, os três pequenos pinguins-do-cabo são as mais recentes crias do Jardim Zoológico de Lisboa. São apresentados ao público no dia do Pai, a 19 de março.

O Pinguim-do-cabo é a única espécie de pinguins que se reproduz em África. Trata-se de uma espécie reconhecida pela União Internacional para a Conservação da Natureza (UICN) como “Em Perigo” de extinção. Estima-se que a população mundial seja hoje apenas 10% do número registado no início do séc. XX.