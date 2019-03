Quase 800 mil pessoas morrem antes do tempo por causa da poluição

A poluição atmosférica provocou quase nove milhões (8,8) de mortes prematuras em todo o mundo, em 2015. É quase o dobro do que se calculava até agora. A conclusão é de um estudo publicado no “European Heart Disease” na segunda-feira.

De acordo com os investigadores do Instituto Max-Plank de Química e da Universidade Médica de Mainz (ambos na Alemanha), a poluição do ar representa um risco elevado para a saúde, conduzindo a uma alta taxa de mortalidade por motivos respiratórios e cardiovasculares.

As novas conclusões decorrem de um modelo – o Modelo Global de Exposição à Mortalidade – que fornece novas funções de taxa de risco. Este novo modelo indica que os impactos sobre a saúde atribuídos à poluição do ambiente são substancialmente mais elevados do que se supunha.

Só na Europa, ocorreram 790 mil mortes prematuras (659.000 no espaço da União Europeia) em 2015. É o dobro dos números estimados anteriormente.